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Milli Savunma Bakanı Akar: Son 45 gün içinde ele başları dahil toplam 366 terörist etkisiz hale getirildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.09.2018 13:48 | Son Güncelleme

GAZİLER Günü Töreni Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - GAZİLER Günü Töreni Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Törende konuşan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar terörle mücadeleye ilişkin, "Bölgesel ve küresel düzeyde kritik bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde ülkemiz bir çok tehdit ve tehlike ile karşı karşıya bulunmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vatanımızın bütünlüğüne devletimizin bekasına asil milletimizin huzur ve güvenliğine yönelen bu tehdit ve tehlikelerin bertaraf edilmesi maksadıyla yurt içinde ve sınır ötesinde geniş çaplı operasyonlar düzenlenmiş büyük başarılar elde edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ, PKK, KCK, PYD, YPG, DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı ölürsek şehit kalırsa gazi anlayışıyla mücadelesini sürdürmektedir. En son terörist kalana kadar mücadele devam edecektir. Bu kararlı mücadelenin sonuçları şu şekilde: son 45 gün içinde yurt içi ve sınır ötesine yapılan operasyonlarda, hava harekatlarında ele başları dahil toplam 366 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Nerede olurlarsa olsunlar terör örgütü üyelerinin yeri tespit edilecek ve tamamı etkisiz hale getirilecektir. Ancak bu şekilde terörle mücadelemiz son bulacaktır" diye konuştu.

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