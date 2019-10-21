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Milli Savunma Bakanı Akar: Tek hedefimiz terör koridorunu yok etmek

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.10.2019 15:04 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Akar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Buradaki bizim tek hedefimiz aslında sınırlarımızı korumaktır, buradaki terör koridorunu yok etmektir." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar: Tek hedefimiz terör koridorunu yok etmek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TRT World Forum'da konuştu.

Bakan Akar, "YPG'nin çok fazla maddi destek aldığını görüyoruz bazı müttefiklerimizden. Her silah YPG'ye PKK eliyle veriliyor ve bunlar bize doğrultuluyor" dedi.

Barış Pınarı Harekatı'nın hedefine ilişkin konuşan Akar, "Buradaki bizim tek hedefimiz aslında sınırlarımızı korumaktır, buradaki terör koridorunu yok etmektir." ifadesini kullandı.

Akar, "PKK ve YPG hiçbir şekilde bizim Kürt ve Suriyeli kardeşlerimizi temsil edemez." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı

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