Milli Savunma Bakanı Akar: "Tel Abyad ve Rasulayn kontrolümüz altında"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçiğin büyük bir başarısı ve kahramanlığıyla harekat devam ediyor. Tel Abyad ve Rasulayn kontrolümüz altında. Bölgenin kontrolü ile ilgili çalışmamız devam ediyor. Buradaki mücadelemiz sadece YPG ile değil DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile. Bizim için tek hedef teröristler. Bunun dışında hiçbir etnik ve dini grupla bu manada hiçbir işimiz söz konusu değil" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. Akar görüşmenin ardından Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin açıklamada bulundu. Barış pınarı Harekatı’nın başarılı bir şekilde devam ettiğini Kaydeden Bakan Akar, "Ülkemizin hak ve menfaati üzerine bir karar verdik. Bu karar 9 Ekim’den buyana uygulanmaya başlandı. Mehmetçiğin büyük bir başarısı ve kahramanlığıyla harekat devam ediyor. Tel Abyad ve Rasulayn kontrolümüz altında. Bölgenin kontrolü ile ilgili çalışmamız devam ediyor. Buradaki mücadelemiz sadece YPG ile değil DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile. Bizim için tek hedef teröristler. Bunun dışında hiçbir etnik ve dini gurupla bu manada hiçbir işimiz söz konusu değil. Onların güvenliği bizim için önemlidir. Tel Abyad ve Rasulayn kontrol altına alındıktan sonra ülkemiz lehinde, silahlı kuvvetlerimiz lehinde, oradaki vatandaşlarımızın kardeşlerimizin yaptıkları açıklamalar ve gösteriler bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir" dedi.