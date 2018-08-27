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Milli Savunma Bakanı Akar: "(Terörle mücadele) Ülkemizin, 81 milyonluk milletimizin layık olduğu güven ve huzur içinde yaşayacağı günler yakındır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 20:48 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Terörle mücadele) Ülkemizin, 81 milyonluk milletimizin layık olduğu güven ve huzur içinde yaşayacağı günler yakındır"


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Milli Savunma Bakanı Akar

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