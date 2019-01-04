Milli Savunma Bakanı Akar: "Terörle mücadelemiz, başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere, asil milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden tüm terör örgütleri etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir."
Milli Savunma Bakanı Akar: "Terörle mücadelemiz, başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere, asil milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden tüm terör örgütleri etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir."
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