Milli Savunma Bakanı Akar: "TSK’nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek."

Milli Savunma Bakan\u0131 Akar: "TSK\u2019n\u0131n envanterinde kimyasal silah olmad\u0131\u011f\u0131 herkes taraf\u0131ndan bilinen bir ger\u00e7ek." Karn\u0131n\u0131zda saatli bomba ta\u015f\u0131yor olabilirsiniz! Kimse fark\u0131na varm\u0131yor ama...Adalet Bakan\u0131 G\u00fcl: \u201cHalkbank\u2019la ilgili a\u00e7\u0131lan davan\u0131n hukuki olmaktan ziyade siyasi oldu\u011fu a\u00e7\u0131kt\u0131r\u201dHayat\u0131n\u0131 kaybeden iki eski bakan Orhan Birgit ve Ali Topuz i\u00e7in Kad\u0131k\u00f6y\u2019de t\u00f6ren d\u00fczenlendi