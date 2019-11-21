Milli Savunma Bakanı Akar: "TSK’nın envanterinde kimyasal silahların atma vasıtaları ve mühimmatı bulunmamaktadır. Kimyasal silah kullanmak gibi bir durum asla söz konusu değildir. TSK’da bu konuda bir konsept, doktrin, eğitim yoktur."
Milli Savunma Bakanı Akar: "TSK’nın envanterinde kimyasal silahların atma vasıtaları ve mühimmatı bulunmamaktadır.
Milli Savunma Bakanı Akar: "TSK’nın envanterinde kimyasal silahların atma vasıtaları ve mühimmatı bulunmamaktadır. Kimyasal silah kullanmak gibi bir durum asla söz konusu değildir. TSK’da bu konuda bir konsept, doktrin, eğitim yoktur."