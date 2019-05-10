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Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye, Rusya Federasyonu ile var olan mutabakatlar doğrultusunda, bölgede yaşayan masum halkın güvenlik ve huzuru için sorumluluklarının bilincinde olarak elinden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edecektir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 19:14 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye, Rusya Federasyonu ile var olan mutabakatlar doğrultusunda, bölgede yaşayan masum halkın güvenlik ve huzuru için sorumluluklarının bilincinde olarak elinden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edecektir."


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