Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye, Rusya Federasyonu ile var olan mutabakatlar doğrultusunda, bölgede yaşayan masum halkın güvenlik ve huzuru için sorumluluklarının bilincinde olarak elinden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edecektir."
Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye, Rusya Federasyonu ile var olan mutabakatlar doğrultusunda, bölgede yaşayan masum halkın güvenlik ve huzuru için sorumluluklarının bilincinde olarak elinden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edecektir."
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