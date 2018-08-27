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Milli Savunma Bakanı Akar: "Ülkemizin ve milletimizin birliği, bütünlüğü, güvenliği, asil milletimizin egemenliği ve bağımsızlığı için Türk Silahlı Kuvvetleri elinden gelen her türlü gayreti gösterdi, göstermeye devam edecek."

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 20:48 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Akar: "Ülkemizin ve milletimizin birliği, bütünlüğü, güvenliği, asil milletimizin egemenliği ve bağımsızlığı için Türk Silahlı Kuvvetleri elinden gelen her türlü gayreti gösterdi, göstermeye devam edecek."


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Milli Savunma Bakanı Akar

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