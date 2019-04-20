HABER

Milli Savunma Bakanı Akar: "Uluslararası hukuk ve antlaşmalar açıkla ihlal edilmektedir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 09:54 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılmasıyla uluslararası hukuk ve antlaşmaların açıkla ihlal edildiğini vurgulayarak, "Değerli dostum Yunan meslektaşımdan, samimi, yapıcı, iyi ilişkilerimiz çerçevesinde bu ve diğer konularda gerekli tedbirleri almasını bekliyorum" dedi.Ege ve Akdeniz’deki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin uluslararası antlaşmalara daima saygılı olduğunu belirten Milli Savunma Bakanı Akar, "İyi komşuluk ilişkilerinden yanayız.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılmasıyla uluslararası hukuk ve antlaşmaların açıkla ihlal edildiğini vurgulayarak, "Değerli dostum Yunan meslektaşımdan, samimi, yapıcı, iyi ilişkilerimiz çerçevesinde bu ve diğer konularda gerekli tedbirleri almasını bekliyorum" dedi.
Ege ve Akdeniz’deki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin uluslararası antlaşmalara daima saygılı olduğunu belirten Milli Savunma Bakanı Akar, "İyi komşuluk ilişkilerinden yanayız. Tüm komşularımızdan da aynı şekilde davranmalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Bakan Akar, Ege’de, Akdeniz’de, Kıbrıs’ta yaşanan sorunların barışçıl yollarla ve diyalogla çözülmesi için çalıştıklarını kaydederek,"Bu sorunlardan özellikle, gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılmasıyla uluslararası hukuk ve antlaşmalar açıkla ihlal edilmektedir. Antlaşmalara aykırı olan, dostluk ve iyi komşuluk anlayışıyla bağdaşmayan ihlallere son verilmelidir. Bu adaların gayri askeri statüleri korunmalı, sürdürülmelidir. Değerli dostum Yunan meslektaşımdan, samimi, yapıcı, iyi ilişkilerimiz çerçevesinde bu ve diğer konularda gerekli tedbirleri almasını bekliyorum. Öte yandan, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunmasında Türkiye’nin son derece kararlı olduğu herkes tarafından bilinmektedir" şeklinde konuştu.
S-400 hava ve füze savunma sistemi alımı
Türkiye’nin S-400 hava ve füze savunma sistemi tedarikine yönelik çalışmalarına ilişkin yapılan yorumlara yönelik ise Akar, şu değerlendirmeyi yaptı:
"S-400 hava ve füze savunma sistemi alımı, hava ve füze tehdidine karşı ülkemizin savunmasına yönelik bir tedbirdir. Bilindiği üzere, Yunanistan ve diğer bazı NATO müttefiklerinde de S-300 hava savunma sistemi bulunmaktadır. Ülkelerin bu konudaki kararlarını saygıyla karşılıyoruz. Son olarak, Türkiye bir NATO müttefiki olarak ve ikili ilişkilerinde tüm yükümlülüklerini yerine getirmekte, bölge ve dünya barışına katkı sunmaya devam etmektedir."

Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptıYok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı
11 ilde nargile tütünü kaçakçılığı operasyonu: 56 gözaltı11 ilde nargile tütünü kaçakçılığı operasyonu: 56 gözaltı
Eroğlu çiftçinden sıradışı düğün albümüEroğlu çiftçinden sıradışı düğün albümü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Show TV'den Gülperi için flaş karar!

Show TV'den Gülperi için flaş karar!

CHP'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu

CHP'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Taraftar minibüsü tırla çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Taraftar minibüsü tırla çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Ünlü fenomenin öyle görüntüleri ortaya çıktı ki...

Ünlü fenomenin öyle görüntüleri ortaya çıktı ki...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarlada 40 metre çapında obruk oluştu

Tarlada 40 metre çapında obruk oluştu

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Adana merkezli 4 ilde, 600 polisle uyuşturucu operasyonu

Adana merkezli 4 ilde, 600 polisle uyuşturucu operasyonu

İzmir merkezli 8 ilde operasyon!

İzmir merkezli 8 ilde operasyon!

FETÖ'nün İstanbul yapılanmasına operasyon!

FETÖ'nün İstanbul yapılanmasına operasyon!

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.