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Milli Savunma Bakanı Akar: "Vatanımıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 14:49 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Yayımlanan mesajda, "Bugün; asil Türk milletinin egemenlik ve bağımsızlığını, kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünü korumak için, üstün bir cesaret ve fedakârlıkla canları pahasına mücadele eden kahraman gazilerimizin gurur günüdür" ifadelerini kullanan Bakan Akar, "Bu vesileyle milli, manevi ve mesleki değerleri uğruna şehit olmayı arzulayıp, gazilik onuruna erişen kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yayımlanan mesajda, "Bugün; asil Türk milletinin egemenlik ve bağımsızlığını, kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünü korumak için, üstün bir cesaret ve fedakârlıkla canları pahasına mücadele eden kahraman gazilerimizin gurur günüdür" ifadelerini kullanan Bakan Akar, "Bu vesileyle milli, manevi ve mesleki değerleri uğruna şehit olmayı arzulayıp, gazilik onuruna erişen kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Bu müstesna tarih, aynı zamanda, Mustafa Kemal Atatürk’e, 19 Eylül 1921 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, ’Gazi’lik unvanı ve ’Mareşal’ rütbesi verilişinin 98’inci yıl dönümüdür. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü de saygı ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini aktardı.
Türki milletinin dünya tarihine damga vurduğunu kaydeden Bakan Akar, "Asil Türk milleti; binlerce yıllık şanlı tarihi boyunca zengin kültürü, ordu-millet geleneği ve birlik beraberlik ruhuyla var olmuş, bu vasıflarıyla dünya tarihine damgasını vurmuştur. Ecdadımız, Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan yolculuğunda, en büyük fedakarlıkları göze alarak, kan dökerek, can vererek bu toprakları bizlere vatan kılmıştır. Bugün, cennet vatanımızda başımız dik, onurlu, rahat ve huzur içinde özgürce yaşamamızı şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Toprağa düşen her şehidimizin, bedenlerinin bir parçasını vatan topraklarına emanet eden her bir gazimizin, devletimizin temeline en kıymetli harcı kattığının da bilincindeyiz. Şehit ve gazilerimiz; şanlı tarihimizin, vatan, millet ve bayrak sevgimizin ölümsüz abideleri; Türk kahramanlığının, Türk fedakârlığının gurur timsali; mazisi şan ve şerefle dolu Türk ordusunun ilham kaynağıdır" açıklamalarında bulundu.
Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Bakan Akar, "Bugün şehit ve gazilerimizden aldığımız ilhamla 780 bin kilometrekare vatan toprağımızın, 462 bin kilometrekare mavi vatanımızın, semalarımızın ve 82 milyon vatandaşımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere, vatanımıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu mücadele, yurt içinde ve sınır ötesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, ’Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla aralıksız devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.
Türk vatanının gazilere minnettar olduğunu bildiren Bakan Akar, şunları kaydetti:
"Şanlı tarihimizin altın sayfalarına yazılan kahramanlık destanlarınız milletimizin hafızasında sonsuza kadar yaşayacak, cesaret ve fedakârlığınız minnet ve şükranla anılacaktır. Sizlerle ne kadar gurur duysak, kahramanlıklarınızla ne kadar övünsek azdır. Vatan size minnettardır. Bu anlamlı gün vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Tedavileri devam eden kahraman gazilerimize acil şifalar diliyor; hayatta olan gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

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