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Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan arasındaki görüşme

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 13:07 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan arasında Pentagon’da gerçekleştirilen görüşmede, ikili savunma işbirliği konuları, Suriye’de DEAŞ’ın karşı yürütülen operasyonlar, ABD tarafından YPG/PYD’ye Verilen destekle ilgili Türkiye’nin endişeleri de dahil olmak üzere çeşitli konular ele alındı.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan arasında Pentagon’da bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan arasındaki görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan arasında Pentagon’da gerçekleştirilen görüşmede, ikili savunma işbirliği konuları, Suriye’de DEAŞ’ın karşı yürütülen operasyonlar, ABD tarafından YPG/PYD’ye Verilen destekle ilgili Türkiye’nin endişeleri de dahil olmak üzere çeşitli konular ele alındı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan arasında Pentagon’da bir araya geldi. İkili ve heyetler arası gerçekleştirilen görüşmelerde, Genelkurmay Başkanı Orgenaral Yaşar Güler ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford da yer aldı. Bakan Akar ve Bakan Vekili Shanahan arasındaki görüşmede, ikili savunma işbirliği konuları, Suriye’de DEAŞ’ın karşı yürütülen operasyonlar, ABD tarafından YPG/PYD’ye Verilen destekle ilgili Türkiye’nin endişeleri de dahil olmak üzere çeşitli konular ele alındı.
Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün sağlanmasına yönelik işbirliğinin önemine değinen Bakan Akar, Türkiye’nin PKK, YPG, PYD, DEAŞ ve FETÖ dahil tüm terör örgütleri ile mücadelesindeki kararlılığını vurguladı.
İki Bakan, görüşmede, ülkeleri arasında köklü geçmişe sahip stratejik ortaklığın ve Afganistan, Kosova, Irak ve NATO’nun deniz faaliyetleri dahil olmak üzere NATO ittifakı içerisinde devam eden işbirliğinin önemini yineledi.

Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan arasındaki görüşme

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