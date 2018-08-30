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Milli Savunma Bakanı Akar'dan İdlib açıklaması  

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.08.2018 14:34 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile olan telefon görüşmesinin sorulması üzerine "Suriye'nin kuzeyinde güvenliğin, istikrarın sağlanması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile olan telefon görüşmesinin sorulması üzerine "Suriye'nin kuzeyinde güvenliğin, istikrarın sağlanması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Görüş alışverişimiz devam ediyor. İdlib dahil barışın, huzurun her tarafa yayılması, oradaki insanların güven içinde yaşaması, ülkemize yönelik herhangi bir göç meydana gelmemesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karşılıklı anlayış içinde temaslarımız sürüyor. Değerli Rus meslektaşım Savunma Bakanı ile de bir telefon görüşmemiz oldu. Gayet yapıcı pozitif karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. İdlib dahil çeşitli konularda görüşlerimizi paylaştık. Umuyorum, diliyorum, önümüzdeki günlerde daha somut adımlar atmak suretiyle İdlib dahil Suriye'nin kuzeyindeki amaçlarımıza ulaşıp bölgenin daha sakin, güvenli olmasını Astana sürecindeki belirlediğimiz esasların eksiksiz ve aksaksız uygulanmasını sağlamak" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindekiler, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret sonrası Akar basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile olan telefon görüşmesinin sorulması üzerine Akar, "Bildiğiniz gibi Rusya ile çeşitli düzeylerde temaslarımız devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde güvenliğin, istikrarın sağlanması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Görüş alışverişimiz devam ediyor. İdlib dahil barışın, huzurun her tarafa yayılması, oradaki insanların güven içinde yaşaması, ülkemize yönelik herhangi bir göç meydana gelmemesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karşılıklı anlayış içinde temaslarımız sürüyor. Değerli Rus meslektaşım Savunma Bakanı ile de bir telefon görüşmemiz oldu. Gayet yapıcı pozitif karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. İdlib dahil çeşitli konularda görüşlerimizi paylaştık. Umuyorum, diliyorum, önümüzdeki günlerde daha somut adımlar atmak suretiyle İdlib dahil Suriye'nin kuzeyindeki amaçlarımıza ulaşıp bölgenin daha sakin, güvenli olmasını Astana sürecindeki belirlediğimiz esasların eksiksiz ve aksaksız uygulanmasını sağlamak" diye konuştu.

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