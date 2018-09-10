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Milli Savunma Bakanı Akar'dan İdlib açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 20:43 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: - "(İdlib'teki gelişmeler) Ateşkes düzeninin mutlaka devam etmesini, sürdürülmesini istiyoruz" - "(İdlib) Karadan, havadan yapılan tüm saldırıların bir an önce durdurularak bölgedeki ateşkesin, istikrarın sağlanması en önemli gayretimizdir"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(İdlib'teki gelişmeler) Ateşkes düzeninin mutlaka devam etmesini, sürdürülmesini istiyoruz." dedi.

Afganistan Milli Günü resepsiyonuna katılan Akar, burada yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akar, İdlib'deki gelişmelere ilişkin, Astana Süreci çerçevesinde kurulmuş bir ateşkes düzeni olduğunu belirterek, "Bu ateşkes düzeninin mutlaka devam etmesini, sürdürülmesini istiyoruz." diye konuştu.

Ateşkes düzeninin sağlanamaması durumunda bölgeye yapılacak saldırı halinde özellikle sivillerin, çocukların ve yaşlıların çok fazla cefa çekeceğinin oldukça açık olduğunu vurgulayan Akar, "Karadan, havadan yapılan tüm saldırıların bir an önce durdurularak bölgede ateşkesin ve istikrarın sağlanması en önemli gayretimizdir." ifadesini kullandı.

Akar, kimyasal silahlar dahil her türlü silahlarla masum insanların öldürülmesine karşı durduklarının altını çizerek, sadece belirli terör örgütlerine değil, tüm terör örgütlerine karşı olduklarını ve bu örgütlere karşı mücadeleyi sürdürdüklerini kaydetti.

Hulusi Akar, "El Kaide gibi terör örgütleri dahil FETÖ, PKK/PYD/YPG, PJAK, DEAŞ bunlara karşı mücadelemiz aralıksız sürmeye devam edecek ve en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadelemiz sürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar İdlib terör örgütleri

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