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Milli Savunma Bakanı Akar’dan Kılıçdaroğlu’na saldırı ile ilgili açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2019 18:35 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun katıldığı şehit cenazesinde uğradığı saldırıyı kınadığını belirterek, "O durum ve şartları çok iyi değerlendirmek lazım.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun katıldığı şehit cenazesinde uğradığı saldırıyı kınadığını belirterek, "O durum ve şartları çok iyi değerlendirmek lazım. Bizim amacımız Kılıçdaroğlu’nun kalmakta olduğu evden bir an önce sağ salim ayrılmasını sağlamak, güvenliği, sükuneti sağlamak, halkı teskin etmekti." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ankara’nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi’nde 21 Nisan Pazar günü şehit piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı’nın cenaze töreni sonrasında uğradığı saldırıya ilişkin TBMM çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Akar, vatandaşların köyün halkı olduğunu söyleyerek, “Kadın, erkek, kız, belli oluyor. İnsanlar Çubuklular. Mesaj, tepki dediğim şey; terörü bitirin. Mesajınızı aldık, ‘şehitlerimizin kanı yerde kalmasın’. Bizde buna karşı mesajınızı aldık. Çalışmalarımız dağda, tepede sürüyor. Bu yorumu yapanları insafa davet ediyorum, aklı selim olmaya, empati yapmaya, sağduyuya davet ediyorum. Burada bu kadar akıl dışı yorum yapmak gerçekten akıllara zarar. O durum ve şartları çok iyi değerlendirmek lazım. Burada bizim amacımız Kılıçdaroğlu’nun kalmakta olduğu evden bir an önce sağ salim ayrılmasını sağlamak, güvenliği, sükuneti sağlamak, halkı teskin etmek. Çünkü bir acı var. Ciddi elektrikli bir hava var. Sayın Kılıçdaroğlu’na vurulmasını, kırılmasını tasvip mi ediyoruz? O anda bunlardan haberimiz de yok. Biz olayı da görmedik. Orada sıkıntılı bir durum var. Ne olacağı belli olmayan durum var. Bunun üzerine insanların teskin olduğunu görünce, etrafımızdaki arkadaşlarımızın görüşünü alarak içeri girdim. Sayın Kılıçdaroğlu’na ‘geçmiş olsun’ dedim. Konuştuk.” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun Genelkurmay Başkanı, Milli Eğitim Bakanı, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlarının korumaları ve diğer güvenlik kuvvetleri ile birlikte araca kadar götürüldüğünü belirten Bakan Akar, “Orada araca vardığımızda tam ben araca bindirirken oradan birileri Kılıçdaroğlu’na ‘Efendim siz konuşun. Halkın dikkatini çekin’ dedi. Kılıçdaroğlu ile tekrar konuştum. Kılıçdaroğlu bölgeden ayrıldı, normalleşti durum. Konu yargıya intikal etmiş durumda. Yargı gerekeni yapacaktır. Bizim şiddeti tasvip etmemiz, hoş görmemiz asla söz konusu değildir. Bizim niyetimiz açık. Kılıçdarğlu’na ‘geçmiş olsun’ diliyorum. Olayı da kınıyorum. Yargının da gerekeni yapacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

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