Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması

Akar, S-400'lerin "milli mesele" olduğunu vurguladı.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'den Rusya'dan satın aldığı S-400 savunma sisteminin, "tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda" kullanılacağını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Kayseri'de şehit ailelerine tablet dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, ABD ile yaşanan S-400 gerilimi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'nin çekincelerini belirtmesine rağmen Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasını, "S-400 milli bir meseledir, egemenlik hakkımızı kullandık" sözleriyle açıklayan Akar, ABD'nin bu nedenle bazı kısıtlamalara gideceğine ilişkin açıklamalarını, "S-400'leri bahane ederek bir takım kısıtlamalar yoluna gitmek müttefiklik ruhuna uygun değildir" diyerek eleştirdi.

ABD'nin S-400 alımıyla ilgili açıklamalarının gerçeklerle bağdaşmadığını ileri süren Akar, "Türkiye, S-400'ü seçti açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. ABD'den olumlu cevaplar alınamamıştır. ABD'nin kaygısını ele alabileceğimizi de sürekli söyledik. S-300 nasıl kullanılıyor ise biz de S-400'ü öyle kullanırız." dedi.