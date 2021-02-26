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Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması

26.02.2021 13:58 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile yaşanan S-400 gerilimine ilişkin açıklamasında, çözüm için yazılan mektuba ABD'nin henüz yanıt vermediğini söyledi.

Akar, S-400'lerin "milli mesele" olduğunu vurguladı.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'den Rusya'dan satın aldığı S-400 savunma sisteminin, "tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda" kullanılacağını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Kayseri'de şehit ailelerine tablet dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, ABD ile yaşanan S-400 gerilimi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'nin çekincelerini belirtmesine rağmen Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasını, "S-400 milli bir meseledir, egemenlik hakkımızı kullandık" sözleriyle açıklayan Akar, ABD'nin bu nedenle bazı kısıtlamalara gideceğine ilişkin açıklamalarını, "S-400'leri bahane ederek bir takım kısıtlamalar yoluna gitmek müttefiklik ruhuna uygun değildir" diyerek eleştirdi.

ABD'nin S-400 alımıyla ilgili açıklamalarının gerçeklerle bağdaşmadığını ileri süren Akar, "Türkiye, S-400'ü seçti açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. ABD'den olumlu cevaplar alınamamıştır. ABD'nin kaygısını ele alabileceğimizi de sürekli söyledik. S-300 nasıl kullanılıyor ise biz de S-400'ü öyle kullanırız." dedi.

"S-400 savunma sistemi, tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Türkiye'ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yok" diyen Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerli ve milli silahlar ile ordumuzun savunma kapasitesini artırmaya çalışıyoruz. ABD'den Patriot, Fransa ve İtalya'dan da hava savunma sistemlerini istedik. Rusya'dan S-400'leri aldık."

Türkiye'nin ABD'ye S-400 geriliminin giderilmesine yönelik yolladığı mektuba henüz yanıt alınmadığını ifade eden Akar "Çözüm için yazdığımız mektuba yanıt vermeli" diye konuştu.

ABD'den Türkiye'ye S-400 uyarısı

Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri satın almasına tepki gösteren ABD, Ankara'ya füzeleri "elinde tutmama" çağrısı yapıyor. Son olarak Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby Türkiye'ye S-400'leri "elinde tutmama" çağrısını yinelemiş, Türkiye'nin Patriot savunma sistemi satın almak çok sayıda fırsatı olmasına rağmen S-400'leri tercih ettiğini savunmuştu.

Ne olmuştu?

Türkiye eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Patriot alımı konusunda Washington ile uzlaşma sağlamaması üzerine Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almaya karar vermişti. NATO sistemleri ile uyumlu olmadığı ve Rusya'nın S-400'ler üzerinden NATO uçaklarıyla ilgili önemli bilgileri elde edilebileceği endişeleri ile Batılı müttefiklerinin itirazlarına rağmen, Türkiye 2,5 milyar dolara S-400'leri satın almıştı.

S-400'ler nedeniyle yaptırım kararı alan Washington, Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı'na ABD'den ihracatı yasaklamıştı. Ayrıca Türkiye, F-35 savaş uçakları programından çıkartılmıştı. Son olarak Türkiye'nin F-35 programına geri dönebilmek için ABD'li lobi şirketi Arnold & Porter Kaye Scholer LLP ile anlaştığı ortaya çıkmıştı. Türkiye ABD'li firmaya altı ay sürecek işbirliği için hizmetleri karşılığında 750 bin dolar ödeyecek.

DW/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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