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Milli Savunma Bakanı Akar:"(Gara bilgilendirmesi) 13 kişiyi şehit eden terörist ’Turuncu listede’ yer alıyordu"
Milli Savunma Bakanı Akar:"(Gara bilgilendirmesi) 13 kişiyi şehit eden terörist ’Turuncu listede’ yer alıyordu"
16.02.2021 15:30 |
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Milli Savunma Bakanı Akar:"(Gara bilgilendirmesi) 13 kişiyi şehit eden terörist ’Turuncu listede’ yer alıyordu"
Milli Savunma Bakanı Akar:"(Gara bilgilendirmesi) 13 kişiyi şehit eden terörist ’Turuncu listede’ yer alıyordu"