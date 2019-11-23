Milli Savunma Bakanı Akar:"Önümüzdeki günlerde Türk-Rus ortak devriyelerin daha faydalı olacağını düşünüyorum"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi mutabakatı kapsamında yürütülen Türk-Rus ortak devriyelerine ilişkin, "Önümüzdeki günlerde bu devriyelerin çok daha başarılı, faydalı olacağına inanıyorum." dedi.

Bakan Akar, El Cezire kanalında katıldığı "Talk to Al Jazeera" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye ile Rusya'nın 22 Ekim'de Soçi'de vardığı mutabakat kapsamında yürütülen Türk ve Rus ortak devriyelerin, bölgedeki gelişmelerin yakinen görülmesi bakımından faydalı olduğunu belirten Akar, "Önümüzdeki günlerde bu devriyelerin çok daha başarılı, faydalı olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Akar, terör örgütü PKK ve örgütün Suriye kanadı YPG'nin çeşitli versiyonlarının bölgeden çıkarılması konusunda Rusya ile mutabık kaldıklarını hatırlatarak, "Son olaylarda görüyoruz ki bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde tacizlerin devam etmesi nedeniyle bölgede birtakım unsurların kaldığını değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Bu terör gruplarının tamamının bölgeden çıkarılması için Ruslarla temaslarının sürdüğünü dile getiren Akar, "Bölgeye barışın ve huzurun gelmesi için ateşkesin tam olarak sağlanması, herkesin rahat bir yaşama dönebilmesi için, yerleştikleri evlerinde topraklarında yaşayabilmesi için biz yoğun şekilde gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu konuda gerektiği yerlerde de Ruslarla gerekli koordinasyonu yapıyoruz. Bunu bir şekilde başarmaya çalışıyoruz." dedi.