Milli Savunma Bakanı Güler, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güler ve Austin'in, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek, "Görüşmede, ikili ilişkiler ile Suriye başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alınmıştır." ifadesi kullanıldı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır