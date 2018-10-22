Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kıbrıs'ta, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye rağmen atılacak hiçbir adıma ve oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir. Ege ve Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin yer almadığı bir projenin yaşama şansı olmadığını herkes bilmeli ve bölgeyi tehlikeye atacak provokasyondan herkes vazgeçmeli, kaçınmalıdır." dedi.

Akar, Polatlı'daki Ateş Serbest 2018 faaliyetinin "seçkin gözlemci günü"nün tamamlanmasının ardından yaptığı konuşmada, etkileyici ve başarılı bir faaliyetin gerçekleştirildiğini belirtti.

Hem siyasi ve ekonomik hem de teknolojik ve askeri bakımdan çok çeşitli gelişmelerin, yeniliklerin, değişimlerin yaşandığı bir dönemden geçildiğini kaydeden Akar, "Bu durum küresel ve bölgesel güvenlik ve istikrar sorununu da maalesef beraberinde getirmektedir. Belirsizlik, risk ve tehditlerle dolu böyle bir coğrafyada ülkemizin ve milletimizin güvenliğinin sağlanması her an harekata hazır, etkin, caydırıcı ve saygın bir orduyla mümkündür." diye konuştu.

Bakan Akar, "15 Temmuz alçaklığına, ihanetine rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri donanımı, disiplini yüksek, görev bilincine sahip iyi yetişmiş nitelikli personeliyle görev ve sorumluluklarını yerine getirebilecek güce sahiptir. Bu haliyle ordumuz dosta güven, düşmana yani hainlere korku vermeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.