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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 17:12 | Son Güncelleme

"Kıbrıs'ta, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye rağmen atılacak hiçbir adıma ve oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir" -"Ege ve Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin yer almadığı bir projenin yaşama şansı olmadığını herkes bilmeli ve bölgeyi tehlikeye atacak provokasyondan herkes vazgeçmeli, kaçınmalıdır" - "Sadece son 2 ayda yurt içi ve sınır ötesinde kara ve hava kuvvetlerimizin yaptığı operasyonlarda elebaşları da dahil olmak üzere yaklaşık 450 terörist etkisiz hale getirilmiştir" -"Bundan sonra da gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden her taşın altına bakılacak, her mağaraya girilecek teröristler bulunup mutlaka etkisiz hale getirilecektir. En son terörist de etkisiz hale getirildiğinde görevimiz tamamlanacaktır"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kıbrıs'ta, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye rağmen atılacak hiçbir adıma ve oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir. Ege ve Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin yer almadığı bir projenin yaşama şansı olmadığını herkes bilmeli ve bölgeyi tehlikeye atacak provokasyondan herkes vazgeçmeli, kaçınmalıdır." dedi.

Akar, Polatlı'daki Ateş Serbest 2018 faaliyetinin "seçkin gözlemci günü"nün tamamlanmasının ardından yaptığı konuşmada, etkileyici ve başarılı bir faaliyetin gerçekleştirildiğini belirtti.

Hem siyasi ve ekonomik hem de teknolojik ve askeri bakımdan çok çeşitli gelişmelerin, yeniliklerin, değişimlerin yaşandığı bir dönemden geçildiğini kaydeden Akar, "Bu durum küresel ve bölgesel güvenlik ve istikrar sorununu da maalesef beraberinde getirmektedir. Belirsizlik, risk ve tehditlerle dolu böyle bir coğrafyada ülkemizin ve milletimizin güvenliğinin sağlanması her an harekata hazır, etkin, caydırıcı ve saygın bir orduyla mümkündür." diye konuştu.

Bakan Akar, "15 Temmuz alçaklığına, ihanetine rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri donanımı, disiplini yüksek, görev bilincine sahip iyi yetişmiş nitelikli personeliyle görev ve sorumluluklarını yerine getirebilecek güce sahiptir. Bu haliyle ordumuz dosta güven, düşmana yani hainlere korku vermeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

TSK'nın kutsal vatan topraklarının bütünlüğü ve güvenliği ile milletin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı "ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla gerçekleştirdiği mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü dile getiren Akar, şöyle devam etti:

"Bölücü terör örgütünü tamamen bitirmek maksadıyla kararlılıkla sürdürdüğümüz bu operasyonlarda bu zamana kadar 'girilemez' denilen yerlere girilmiş, 'ulaşılamaz' denilen yerlere ulaşılmıştır. Sadece son 2 ayda yurt içi ve sınır ötesinde kara ve hava kuvvetlerimizin yaptığı operasyonlarda elebaşları da dahil olmak üzere yaklaşık 450 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirilmesi ve özellikle kırmızı listede bulunan elebaşlarının isimlerinin birer birer çizilmesi, örgüt üzerinde büyük bir baskı, yıkıcı bir etki oluşturmuş, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti büyük ölçüde kısıtlanmıştır. Bundan sonra da gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden her taşın altına bakılacak, her mağaraya girilecek teröristler bulunup mutlaka etkisiz hale getirilecektir. En son terörist de etkisiz hale getirildiğinde görevimiz tamamlanacaktır. Terör bitmeden durmak yok."
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- "Herkes hesabını buna göre yapsın"

Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi isteği ve kazan-kazan anlayışında olduğunu her fırsatta dile getirdiğini anlatan Akar, şunları kaydetti:

"Kıbrıs'ta, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye rağmen atılacak hiçbir adıma ve oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir. Ege ve Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin yer almadığı bir projenin yaşama şansı olmadığını herkes bilmeli ve bölgeyi tehlikeye atacak provokasyondan herkes vazgeçmeli, kaçınmalıdır. Milletimizin bağrından çıkan ve aynı zamanda Peygamber Ocağı olarak da bilinen Silahlı Kuvvetlerimiz Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs adasında uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın herkes hesabını buna göre yapsın."

Akar, Münbiç ve İdlib'teki faaliyetlerin kararlılıkla devam ettiğini de vurgulayarak, "Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yılık şanlı tarihimizden süzülüp gelen köklü gelenekleri ve bu anlayışıyla anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başındadır." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar, sözlerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları ile vatan toprağının bütünlüğü uğruna canlarını feda eden şehitleri ve kahraman gazilerini yad ederek tamamladı.

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Hulusi Akar Kıbrıs Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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