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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2019 19:58 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’de rejim unsurlarının Astana Mutabakatı’na aykırı bir şekilde İdlib’in güneyinde kontrol alanını genişletmeye çalıştığını belirterek “Astana Süreci’nde belirlenen İdlib sınırına derhal geri çekilmelerinin sağlanması ve müteakip dönemde bu ihlal ve saldırıların yaşanmaması için Rusya Federasyonu’ndan da etkin ve kararlı tedbirleri almasını bekliyoruz.” dedi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır birliklerinde yaptığı inceleme ve denetlemeler kapsamında geldiği Serinyol’da önemli bir toplantıya başkanlık etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’de rejim unsurlarının Astana Mutabakatı’na aykırı bir şekilde İdlib’in güneyinde kontrol alanını genişletmeye çalıştığını belirterek “Astana Süreci’nde belirlenen İdlib sınırına derhal geri çekilmelerinin sağlanması ve müteakip dönemde bu ihlal ve saldırıların yaşanmaması için Rusya Federasyonu’ndan da etkin ve kararlı tedbirleri almasını bekliyoruz.” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır birliklerinde yaptığı inceleme ve denetlemeler kapsamında geldiği Serinyol’da önemli bir toplantıya başkanlık etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla, sınır birliklerinin komutanları ve ilgili kurumlardan yetkililerin de yer aldığı toplantıda İdlib’deki son gelişmeler ele alındı.

Toplantının ardından konuşan Bakan Akar, Suriye’deki rejim unsurlarının İdlib’in güneyine yönelik artan saldırı ve tacizlerinin 6 Mayıs’tan itibaren kara harekatına dönüştüğünün görüldüğünü vurgulayarak “Rejim, Astana Mutabakatı’na aykırı bir şekilde İdlib’in güneyinde kontrol alanını genişletmeye çalışıyor. Bu durum bölgede sivil can kayıplarına ve bölge halkının yaşam alanlarını terk etmesine neden oluyor.” ifadelerini kullandı. Akar, “Böylece insani sorunlar her geçen gün büyüyor ve giderek bir felakete dönüşme eğilimi gösteriyor.” diyerek “Ayrıca bu saldırılar gözlem noktalarımızın güvenliği için de risk oluşturuyor. Silahlı Kuvvetlerimizin devriye ve intikallerinin aksamasına yol açıyor. Bu ise Astana ve ikili mutabakatlar çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmek için her türlü gayreti gösteren Türkiye’nin, bizlerin faaliyetlerinin aksamasına sebep oluyor." şeklinde konuştu.

Türkiye’nin ateşkesin sağlanması ve idamesi için her düzeyde gayret sarf ettiğini vurgulayan Akar, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda rejim unsurlarının İdlib güneyine yönelik saldırılarına son verilerek Astana Süreci’nde belirlenen İdlib sınırına derhal geri çekilmelerinin sağlanması ve müteakip dönemde bu ihlal ve saldırıların yaşanmaması için Rusya Federasyonu’ndan da etkin ve kararlı tedbirleri almasını bekliyoruz. Türkiye, Rusya Federasyonu ile var olan mutabakatlar doğrultusunda bölgede yaşayan masum halkın güvenlik ve huzuru için sorumluluklarının bilincinde olarak elinden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edecektir.”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

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