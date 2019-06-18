Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve ABD arasındaki bağlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Biz müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuya azami hassasiyet gösteriyoruz" dedi.

Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Ruanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Patrick Nyamvumba’yı Bakanlık makamında kabul etti.

"Biz müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuya azami hassasiyet gösteriyoruz"

Görüşmenin başlarında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın mektubuna verilen cevaba ilişkin soru üzerine, "ABD’li muhatabımız tarafından bize gönderilen mektupla alakalı çalışmalarımızı tamamladık ve cevabımızı bugün öğle saatlerinde Amerikan tarafına teslim ettik. Karşılıklı saygı ve iş birliğimizin devam etmesi için üslup ve yaklaşıma hassasiyet gösterilmesinin gerektiğini daha önce de çeşitli şekillerde belirtmiştik. Biz müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuya azami hassasiyet gösteriyoruz. Birbirimize saygılı ve iş birliğimizi destekleyici olduğumuz sürece herhangi bir rahatsızlığa, olumsuzluğa neden olmadan ülkelerimizle, Silahlı Kuvvetlerimizle alakalı konuları rahatlıkla görüşebiliriz, görüşmeliyiz. Çünkü, bizim uzun süreli bir iş birliğimiz, müttefikliğimiz var. Dolayısıyla bütün çalışmalarımızda bu iş birliğine, müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız. Bu konuda biz Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak azami dikkat, hassasiyet gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.