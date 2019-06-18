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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2019 17:38 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve ABD arasındaki bağlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve ABD arasındaki bağlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Biz müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuya azami hassasiyet gösteriyoruz" dedi.
Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Ruanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Patrick Nyamvumba’yı Bakanlık makamında kabul etti.

"Biz müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuya azami hassasiyet gösteriyoruz"
Görüşmenin başlarında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın mektubuna verilen cevaba ilişkin soru üzerine, "ABD’li muhatabımız tarafından bize gönderilen mektupla alakalı çalışmalarımızı tamamladık ve cevabımızı bugün öğle saatlerinde Amerikan tarafına teslim ettik. Karşılıklı saygı ve iş birliğimizin devam etmesi için üslup ve yaklaşıma hassasiyet gösterilmesinin gerektiğini daha önce de çeşitli şekillerde belirtmiştik. Biz müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuya azami hassasiyet gösteriyoruz. Birbirimize saygılı ve iş birliğimizi destekleyici olduğumuz sürece herhangi bir rahatsızlığa, olumsuzluğa neden olmadan ülkelerimizle, Silahlı Kuvvetlerimizle alakalı konuları rahatlıkla görüşebiliriz, görüşmeliyiz. Çünkü, bizim uzun süreli bir iş birliğimiz, müttefikliğimiz var. Dolayısıyla bütün çalışmalarımızda bu iş birliğine, müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız. Bu konuda biz Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak azami dikkat, hassasiyet gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Görüşmelerin de olumlu sonuçlanması için müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde bize düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz"
Türkiye ve ABD’nin uzun süreli ortak değerleri ve sorumluluklarının olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Bu nedenle, aynı şekilde önümüzdeki dönemde de görüşmelerimizin bu doğrultuda, bu inançta yapılmasını bekliyoruz. Önümüzdeki hafta ABD Savunma Bakan Vekili ile Brüksel’de NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde bir araya gelme fırsatımız olacak. Bu ayın sonunda da Osaka’da G20 Zirvesi çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Trump ile görüşecek. Bu görüşmelerin de olumlu sonuçlanması için müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde bize düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
Ruanda ile Türkiye arasındaki askeri ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinde gelinen son duruma ilişkin sorulan soruya da cevap veren Bakan Akar, "Önümüzdeki dönemde bu ilişkilerin daha da artacağına, gelişeceğine inanıyoruz. Bir taraftan eğitim, iş birliği programları, tatbikatlar varken diğer taraftan da önümüzdeki dönemde savunma sanayi konusunda da ortak çalışmalarımız olabilir. Bu konularda Ruandalı dostlarımıza elimizden geldiğince destek olmaya, onlarla beraber çalışmaya gayret gösteriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Misafir Ruanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Patrick Nyamvumba ise gösterilen ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca, Nyamyumba, Orgeneral Güler ile çok faydalı görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktararak, "Türkiye ile olan ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" diye konuştu.

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