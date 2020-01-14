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  4. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.01.2020 12:51 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İdlib’de, Libya’daki ateşkesin uygulandığını görüyoruz.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İdlib’de, Libya’daki ateşkesin uygulandığını görüyoruz. Sonuna kadar destekliyoruz" dedi.
Akar, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde konuştu. Akar, Libya’da ateşkes anlaşmasını Hafter’in imzalamadan ayrıldığını hatırlatan gazeteciye, “Biz Türkiye olarak bölgemizde, çevremizde barışın hakim kılınması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Problemlerin, sorunların bir şekilde barışçıl yöntemlerle, siyasi şekilde çözülmesinden yanayız” ifadelerini kullandı.
Akar, Rusya’da bir metinde mutabık kalındığını söyleyerek, “Tarafların görüşleri, önerileri alındı. Sayın Sarac tarafından söz konusu metin imzalandı. Daha sonra Ruslar Hafter tarafıyla görüşmelerini sürdürdüler, metnin imzalanmasını beklerken, bugün aldığımız bilgiler çerçevesinde ayrıldığını öğrendik. Diğer taraftan İdlib’de, Libya’daki ateşkesin uygulandığını görüyoruz. Sonuna kadar destekliyoruz” dedi.
Akar şöyle konuştu:
“Hem Libya’da hem İdlib’de siyasi bir çözümle oradaki sulhun, sükunun sağlanması için gayretlerimizi göstereceğiz. Taraflarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Umudumuz, dileğimiz, barışın, huzurun hem Libya hem İdlib’de gelmesi ve akan kanın durması. Elimizden gelen neyse yapıyoruz. Amacımız maksadımız gerçekten bölgemizde barış ve huzurun hakim kılınması.”
MİT Müsteşarı’nın Suriye İstihbaratı ile görüştüğüne ilişkin soruya Akar, “Türkiye bulunduğu konum itibariyle uluslararası arenada hem ülkemizin haklı menfaatlerini sağlamak hem de bölgemizde barış ve huzurun gerçekleşmesini sağlamak için ilgili kurum ve kuruluşlarımız faaliyetler yapıyorlar” diye konuştu.
Akar, Libya’da tarafların tekrar bir araya gelmesine ilişkin soruyla, “Her şey mümkün komşularımıza barış ve huzurun gelmesi. Bizler de bize düşen görevi yapıyoruz” şeklinde konuştu.
Libya’da Türk askeri unsuru olup olmadığına ilişkin soruya Akar, “Bizim Libya ile güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtıramızı imzaladık. Bu çerçevede danışmanlık konusunda çeşitli faaliyetlerimiz var. Onlara eğitim, danışmanlık konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz” yanıtını verdi.

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