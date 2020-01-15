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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti
POLİTİKA
HABERLERİ
|
15.01.2020 17:57 |
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti