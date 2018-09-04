Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD'nin Suriye temsilcisi Jeffrey ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.
Akar, Jeffrey ile Milli Savunma Bakanlığı'ndaki makamında görüştü. Bakan Akar'ın kabulü basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede, Suriye'de son dönemdeki gelişmeler ele alınırken, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin bölgedeki varlığından duyulan rahatsızlık, Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması ve güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği ve bölücü terör örgütünün bölgeyi tamamen terk etmesinin gerekliliği ifade edildi.
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