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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD'nin Suriye temsilcisi Jeffrey ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 15:06 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından kabul edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.

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Akar, Jeffrey ile Milli Savunma Bakanlığı'ndaki makamında görüştü. Bakan Akar'ın kabulü basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Suriye'de son dönemdeki gelişmeler ele alınırken, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin bölgedeki varlığından duyulan rahatsızlık, Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması ve güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği ve bölücü terör örgütünün bölgeyi tamamen terk etmesinin gerekliliği ifade edildi.

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