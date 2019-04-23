Milli Savunma Bakan\u0131 Hulusi Akar, "Amac\u0131m\u0131z K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019nun sa\u011f salim ayr\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flamakt\u0131. Mesaj dedi\u011fim, vatanda\u015f\u0131n \u2019ter\u00f6r\u00fc bitirin\u2019 s\u00f6z\u00fcne yan\u0131tt\u0131" dedi.Hi\u00e7bir \u015fey g\u00f6r\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc gibi de\u011fil! Ba\u015fta kimse anlam veremedi ama...TBMM Genel Kurulu, '\u00f6zel g\u00fcndem' ile topland\u0131K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu: 'Kuvvetler ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131' ilkesi fiilen ortadan kalkm\u0131\u015ft\u0131r