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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Amacımız Kılıçdaroğlu’nun sağ salim ayrılmasını sağlamaktı. Mesaj dediğim, vatandaşın ’terörü bitirin’ sözüne yanıttı" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2019 17:23 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Amacımız Kılıçdaroğlu’nun sağ salim ayrılmasını sağlamaktı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Amacımız Kılıçdaroğlu’nun sağ salim ayrılmasını sağlamaktı. Mesaj dediğim, vatandaşın ’terörü bitirin’ sözüne yanıttı" dedi.

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