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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Asla müsaade edilmeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 16:40 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kıbrıs'ta, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de, Türkiye'ye rağmen atılacak hiçbir adıma ve oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Asla müsaade edilmeyecek

Doğu Akdeniz'de petrol arama çalışmalarına başlayan Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisini, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a ait fırkateyn, tarafından taciz edilmiş, bu taciz Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar tarafından engellenmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kıbrıs'ta, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de, Türkiye'ye rağmen atılacak hiçbir adıma ve oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir" dedi.

Hulusi Akar şu mesajları verdi:

Ege ve Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin yer almadığı bir projenin yaşama şansı olmadığını herkes bilmeli, provokasyondan kaçınmalıdır.

Son iki ayda yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarda elebaşları da dahil yaklaşık 450 terörist etkisiz hale getirildi.

Bundan sonra da her taşın altına bakılacak, her mağaraya girilecek, teröristler bulunup mutlaka etkisiz hale getirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kıbrıs

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