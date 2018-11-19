Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BBC'ye konuştu: Suudi Konsolosluğu'nu dinlemek söz konusu değil

Hulusi Akar: Bildiğiniz gibi 18 kişi bu işin içinde. Şimdi onlar Suudi Arabistan'da tutuklular. Türk makamları, bu zanlıların yargılanmak üzere Türkiye'ye gönderilmesini istedi. Bildiğiniz gibi elimizde bazı deliller var ve bunları NATO ülkelerinin bazılarıyla paylaştık. İngiltere, ABD, Kanada, Fransa ve Almanya gibi…

BBC** : CIA'in **, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölüm emrini V** eliaht P **rens Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna vardığı söyleniyor. Türk hükümeti de böyle mi düşünüyor?

Akar, cinayet ile ilgili kayıtların Türk istihbaratının elinde olduğunu belirtti, "Kayıtların kaynağını açıklamıyoruz" dedi.

Türkiye'nin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kayıtları nasıl elde ettiği konusunda spekülasyonlar yapılıyordu.

Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu için Kanada'ya giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi, Türkiye'deki tutuklu gazeteciler, Türkiye'nin Rusya ve Batı ile ilişkileri konularında BBC muhabiri Yalda Hakim'in sorularını cevapladı.

BBC**:**Delil derken ses kayıtlarını mı kastediyorsunuz?

Hulusi Akar: Ses kayıtları ve diğer şeyler.

BBC**:Bu ses kayıtları kamuoyuna açıklanacak mı**?

Hulusi Akar: Şu anda hayır. Ama duruma bağlı, savcılığımızın kontrolünde, gelişmelere bağlı.

BBC**:**Suudi Arabistan'ın soruşturmasını tatmin edici buluyor musunuz?

Hulusi Akar: Biliyorsunuz Suudi Arabistan Savcılığı'ndan şüphelileri Türkiye'ye gönderilmelerini istedik. Kovuşturma açısından bu şahısların suçun işlendiği yer olarak Türkiye'de yargılanması çok daha iyi olur.

BBC**:**Bunu yapmayacaklarını biliyorsunuz.

Hulusi Akar: Şimdiye dek bu talebimize bir yanıt almadık.

BBC**:Türkiye, Muhammed bin Selman'ı mı suçluyor?**

Hulusi Akar: Şu anda elimizde bazı deliller var ve bunları birçok ülkeyle paylaştık. Savcılığımız olayı her açıdan inceliyor.

BBC**:**Konsolosluğun dinlenip dinlenmediğine dair pek çok soru soruluyor. Bu Türkiye açısından sık başvurulan bir uygulama mı?

Hulusi Akar: Konsolosluğu dinlemek söz konusu değil. Ses kayıtlarının kaynağını açıklamıyoruz. Bu sizin yorumunuz.