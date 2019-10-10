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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar: “Büyük bir başarı, büyük bir kahramanlık destanı yazarak Mehmetçik görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek.”

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 14:36 | Son Güncelleme

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar: “Büyük bir başarı, büyük bir kahramanlık destanı yazarak Mehmetçik görevini yerine getirmeye devam ediyor.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar: “Büyük bir başarı, büyük bir kahramanlık destanı yazarak Mehmetçik görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek.”

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