Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar: “Büyük bir başarı, büyük bir kahramanlık destanı yazarak Mehmetçik görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek.”



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