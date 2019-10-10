Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar: “Büyük bir başarı, büyük bir kahramanlık destanı yazarak Mehmetçik görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek.”

Mill\u00ee Savunma Bakan\u0131 Hulusi Akar: \u201cB\u00fcy\u00fck bir ba\u015far\u0131, b\u00fcy\u00fck bir kahramanl\u0131k destan\u0131 yazarak Mehmet\u00e7ik g\u00f6revini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmet\u00e7i\u011fin morali \u00e7ok y\u00fcksek.\u201dPARTNERG\u00fczellikleriyle haf\u0131zalara kaz\u0131nan en seksi fenomenlerTel Abyad'da YPG\/PKK'l\u0131lar b\u00f6yle ka\u00e7t\u0131!Ter\u00f6r yanl\u0131lar\u0131n\u0131n \u2019Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131\u2019 manip\u00fclasyonu
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