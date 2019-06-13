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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar CHP grubunu ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2019 16:16 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP grubunu askere alma kanun teklifini görüşmek üzere ziyaret etti.Akar, TBMM’de Cumhuriyet Halk Partisi grubunu ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP grubunu askere alma kanun teklifini görüşmek üzere ziyaret etti.
Akar, TBMM’de Cumhuriyet Halk Partisi grubunu ziyaret etti. Akar, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ile birlikte CHP grubuna geldi. Akar, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar CHP grubunu ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar CHP grubunu ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar CHP grubunu ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar CHP grubunu ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar CHP grubunu ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar CHP grubunu ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar CHP grubunu ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar CHP grubunu ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar CHP grubunu ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar CHP grubunu ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar CHP grubunu ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar CHP grubunu ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar CHP grubunu ziyaret etti

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