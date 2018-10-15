HABER

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İdlib açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 22:39 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İdlib'deki süreç ile ilgili "Planlandığı gibi devam ediyor, taahhütlerimizin arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İdlib açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Romanya Başbakanı Viorica Dancila'nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ortak basın toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'TAAHHÜTLERİMİZİN ARKASINDAYIZ'

Bir gazetecinin Soçi'deki mutabakat kapsamında İdlib'de oluşturulan Silahtan Arındırılmış Bölge'den, ağır silahların çekilmesi sürecinin tamamlanmasına ilişkin sorusu üzerine Akar, "Planlandığı gibi devam ediyor, taahhütlerimizin arkasındayız." karşılığını verdi.

Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Münbiç'te icra edilecek müşterek devriye faaliyetlerine yönelik başlayan ortak eğitimin ne zaman tamamlanacağına dair soruya da Akar, "Kısa bir süre içinde eğitimler tamamlanacak." yanıtını verdi.

'ORTAK DEVRİYE YAKIN BİR ZAMANDA BAŞLAYACAK'

Akar, ortak devriyeye yönelik soru üzerine de "Ortak devriye yakın bir zamanda başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.


PARTNERSinüzitten korunma yolları nelerdir?Sinüzitten korunma yolları nelerdir?
Olay yeri inceleme ekipleri konsolosluk binası çatısındaOlay yeri inceleme ekipleri konsolosluk binası çatısında
Savaşta asker babalarını kaybeden Ukraynalı çocuklar Marmaris'te Savaşta asker babalarını kaybeden Ukraynalı çocuklar Marmaris'te 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı İdlib Hulusi Akar

En Çok Okunan Haberler

Bilecik'te 'insanlık ölmemiş' dedirten olay!

Bilecik'te 'insanlık ölmemiş' dedirten olay!

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Trump'tan flaş tweet: Derhal gönderiyorum!

Trump'tan flaş tweet: Derhal gönderiyorum!

Kötü senaryo: Rahip Brunson serbest kalmasaydı eğer...

Kötü senaryo: Rahip Brunson serbest kalmasaydı eğer...

Bensu Soral'dan bikinili balayı paylaşımı

Bensu Soral'dan bikinili balayı paylaşımı

Volkan Demirel'den tarihi karar!

Volkan Demirel'den tarihi karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' tutuklandı!

Sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' tutuklandı!

Demirören Medya Grubu’nda tenkisat depremi! Kimlerle yollar ayrıldı?

Demirören Medya Grubu’nda tenkisat depremi! Kimlerle yollar ayrıldı?

Cemal Kaşıkçı olayında düğüm çözülüyor! Türk ve Suudi ekipler içeri girdi

Cemal Kaşıkçı olayında düğüm çözülüyor! Türk ve Suudi ekipler içeri girdi

Muğla Gökova Körfezi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Muğla Gökova Körfezi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Atatürk büstüne saldıran iki kişi tutuklandı

Atatürk büstüne saldıran iki kişi tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.