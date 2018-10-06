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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Münbiç açıklaması: Durum kontrol altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2018 12:47 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin Münbiç ilçe merkezinin etrafına kazdığı çukurlara ilişkin, "Bütün durum kontrol altında. Her şey kontrol ediliyor." dedi. Terör örgütünün çukurları uydu görüntülerinde ortaya çıkmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Münbiç açıklaması: Durum kontrol altında

Bakan Akar, Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının açılışının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Akar, terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin Münbiç ilçe merkezinin etrafına kazdığı çukurlar ve toprak setlerle çevirmesinin hatırlatılması üzerine, şunları ifade etti:

"Gerekli değerlendirmeleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Olayları yakından takip ediyoruz. Bununla ilgili alınması gereken tedbirler alındı. Çalışmalar büyük bir hızla ve kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Bütün durum kontrol altında. Her şey kontrol ediliyor."

UYDU FOTOĞRAFLARINDA ORTAYA ÇIKMIŞTI

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Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı YPG PKK ak parti

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Burda yazılanların çoğu yalan haberlerdir.Ülkede ekonomi dibe vurunca,ülkedeki ekonomiyi unuturmak için AKP ve ortaklarının ırkçılık söylemleriyle milletin kafasını başka tarafa çekme sanaryolarıdır.Ayrıca Kürt halkının her kazanımını terör gösterib saldıran AKP zihniyeti her yerde duvara toslamiş,Kürtlerin hiç bir halkla savaşı kavgası yoktur,Kürt halkının tek mücadelesi ırkçı ve kinci dinci barbarlarla mücadele etmektir.bütün halklar kardeştir Kahrolsun ırkçılar Kahrolsun kinci dinciler.
beraber mi kazdık demek istiyor anlamadım kontrol altında derken .
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