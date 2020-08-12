Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a çok sert Doğu Akdeniz mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar, Mısır ve Yunanistan arasında imzalanan deniz yetki alanı anlaşmasıyla ilgili yabancı bir haber ajansına değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin diyalogla bütün problemlerin çözülmesi taraftarı olduğunun altını çizen Bakan Hulusi Akar, ancak Kıbrıs halkı ve Türkiye'nin haklarının korunacağını da vurguladı. Türkiye'nin kimsenin toprağında, hakkında, hukukunda, sınırlarının ötesinde gözü olmadığını belirten Bakan Akar, "Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de hukuk tanımaz, sadece kendi hak ve hukukunu gözeten bencil tavrı ise hiç uygun değildir. Türkiye'nin tüm faaliyetleri uluslararası hukuka uygun ve ahlakidir. Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki talepleri ise dikkatle incelendiğinde, bu taleplerin gerçeklerle bağdaşmadığı hakkaniyet ve uluslararası hukuk uygulamaları ile uyumlu olmadığı görülmektedir" ifadelerini kullandı. "TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE ÖRNEĞİ YOK" Bakan Akar, Ege'deki adaların altı millik karasuyu, 10 millik hava sahası uygulamasının aklıselim sahibi hiçbir ülke tarafından kabul edilmediğini belirterek, "Bu akıl dışı, hukuk dışı uygulama sadece Yunanistan tarafından yapılmaktadır. Tarihte, günümüzde bunun başka bir örneği yoktur. Diğer taraftan, iki ülke arasındaki ilişkileri belirleyen Lozan Anlaşması'na göre toplam 23 ada gayrı askeri statüde olarak belirlenmiş olmasına rağmen bunlardan 16'sı Yunanistan tarafından silahlandırılmıştır. Tüm bu ve benzeri iddia ve uygulamalara rağmen biz hala diyalog diyoruz" diye konuştu.

"İKİ ÜLKENİN ÇIKARLARINA AYKIRI" Bakan Akar, hakka, hukuka ve akla uymayan hiçbir talebin, girişimin geçerli olamayacağını ve kabul edilemeyeceğini kaydederek, Mısır ve Yunanistan arasında imzalanan anlaşmanın iki ülke halkının çıkarlarına aykırı olduğunu söyledi. "Mısır ve Yunanistan arasında yapılan anlaşma, hukuki dayanaktan yoksun olmasının ötesinde, Mısır halkının hakkının ihlali, hak kaybı anlamına da gelmektedir. Mısır halkı, bu anlaşma nedeniyle deniz yetki alanı kaybetmektedir. Bu anlaşma, Yunanistan halkının da çıkarlarına esasen aykırıdır" diyen Bakan Akar, şunları söyledi: "BOŞ BİR HAYALDEN İBARET" "Türkiye karşıtı bir hareket olsun diye yürütülen bu teşebbüs, Mısır ve Yunanistan halkları için hak, refah ve güvenlik kaybına neden olmaktadır. Bu itibarla, Mısır ve Yunanistan kamuoyunun da bu anlaşmayı sorgulaması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'ye 2 km mesafede, Yunan ana karasına uzaklığı ise 600 km civarında olan 10 kilometrekarelik Meis adası nedeniyle Yunanistan'ın 40,000 kilometrekarelik deniz yetki alanı talep etmesinin yine hakla, hukukla ve akılla izahı mümkün değildir. Hiçbir mantıkla da bağdaşmamaktadır. Dünyada böyle bir muhasebe, muhakeme ve mülahaza yoktur. Böyle bir yaklaşımın kabul edileceğini düşünmek bile boş bir hayalden ibarettir."