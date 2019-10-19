HABER

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Dünyanın bu namertlerin gerçek yüzünü görmesini bekliyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 16:05 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri’deki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmasında, “Dünyanın bu namertlerin gerçek yüzünü görmesini bekliyoruz" dedi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bu toprağın bir evladı olarak Kayseri’nin bölgesine değil, ülke ekonomisine sağladığı katkılarla Türkiye’nin parlayan yıldızı olduğunu görmekten gurur duyuyorum.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri’deki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmasında, “Dünyanın bu namertlerin gerçek yüzünü görmesini bekliyoruz" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bu toprağın bir evladı olarak Kayseri’nin bölgesine değil, ülke ekonomisine sağladığı katkılarla Türkiye’nin parlayan yıldızı olduğunu görmekten gurur duyuyorum. Küresel ve bölgesel düzeyde risk ve tehditlerin arttığı ülkemize yönelik tehditlerin artığı bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde TSK peygamber ocağı da bilinen TSK başta FETÖ, DEAŞ, PKK, YPG olmak üzere vatanımızın, vatandaşımızın huzur ve refahına karşı tehditlere karşı ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı ile mücadelemizi gece gündüz sürdürüyoruz. Yurt içinde ve sınır ötesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. İnşallah ülkemizi terör belasından kurtarmak için kararlıyız. Terör bitmeden durmak ylok. Sizlerin de yakından takip ettiği üzere Fıratın doğusunda ülkemize yönelik DEAŞ, PKK YPG tendidi vardı. Kararlılığımızı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere kamuoyuyla uzun zamandan beri paylaştık. Yaklaşık 70 yıllık NATO ülkesi olarak müttefiklerimizle birlikte bu tehditleri kaldırmak istedik. Uzun görüşmeler yaptık ancak maalesef bir çok konuda anlaştık ama nihai konuda anlaşma sağlanamadı. Türkiye terörle mücadelede yalnız bırakıldı. Cumhurbaşkanımızın doğrultusunda kendi adımlarımızı attık. İhtiyacımız olursa kimsenin desteğine muhtaç olmadan kendi göbeğimizi kendimiz kestik. Harekat, uluslar arası haklarımız ve meşru müdafaa hakkı çerçevesinde yapıldı. Bu harekat ile DEAş ve PKK/YPG tehditlerini yok etmek için çalıştık. Güvenli bölge Suriye halkının kendi evlerine dönüşü noktasında en mantıklı en insani yoldur. Buun anlatmaya çalıştık. Biz tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına karşıyız. Biz sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, kürtler, Araplar gibi diğer her türlü etnik grupların güvenliğine de önem gösteriyoruz. Onlar bizimle birlikte olmanın güven ve huzurunu yaşıyorlar. Kürtlere saldırıldığı yönünde saçma sapan iddialarla dezenformasyon yapılıyor. Terör örgütlerine ait sığınak ve silahlar bulunuyor ve yok ediliyor. PKK-YPG kürtlerin DEAŞ’ta Müslümanların temsilcisi değildir. Harekat başladığı andan itibaren bu alçakların havan atışları sonrasında 20 vatandaşımız hayatını kaybetti. Her fırsatta görüştüğümüz muhataplarımıza ‘Sizin ülkenizin bir şehrine binden fazla roket atılsa ne yapardınız?’ diye sorduk ve cevap veremediler. Ama bizim harekatımıza gölge düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz haklıyız onlar da biliyor ama kabullenmek işlerine gelmiyor. Bu caniler ivil halkların bulunduğu park ve ibadet hanelere saldırıyorlar. Dünyanın bu namertlerin gerçek yüzünü görmesini bekliyoruz. Bu alçaklar değişik olaylardaki olayları yeni olmuş gibi yayınladılar. Kİmsayasal silah kullanıldığı iftirasını attılar. Ancak çok iyi çalışarak sahtekarlığı ortaya çıkardık. Biz Uluslar arası hukukun yasakladığı hiçbir silahı ve kimyasal silahı kullanmadık. BU güne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm operasyonlarda hiçbir ülkenin göstermediği hassasiyeti gösterdik.
Harekata 5 gün ara verdik. Ağır silahları toplanacak şayet bunlar gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecek. BU konuda birliklerimizin hazırlığı tam, emir verildiği zaman Cumhurbaşkanımızın talimatıyla her yöne harekata hazırız.Türkiye hem sahada hem masada gereken her adımı atmakta kararlıdır. Tehdit ve tehlikeleri bertaraf edip asil milletimizi terör belasından kurtaracağız"

PARTNERGünlerce yatağa bağlayıp...Günlerce yatağa bağlayıp...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya muhtarlarla buluştuİstanbul Valisi Ali Yerlikaya muhtarlarla buluştu
Yeni muhtarın selam heyecanıYeni muhtarın selam heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

Bir darbe daha! Reddetti

Bir darbe daha! Reddetti

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hulusi Akar: Teröristler çekilmezse harekat devam eder

'Teröristler çekilmezse harekat devam eder'

9 yaşındaki küçük çocuk dehşeti yaşadı

Küçük çocuk dehşeti yaşadı

MSB görüntüsüyle paylaştı! Rasulayn'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

Rasulayn'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

19 yaşındaki Seher'in ölümünde şoke eden gelişme

19 yaşındaki Seher'in ölümünde şoke eden gelişme

İnfaz koruma memuru intihar etti

İnfaz koruma memuru intihar etti

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.