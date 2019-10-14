Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü. Bakan Akar ve Parly, görüşmede Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü. Bakan Akar ve Parly, görüşmede Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.