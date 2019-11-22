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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: “Harekât çerçevesinde; 4bin 219 kilometrekarelik alan ile 600 yerleşim yeri kontrol altına alınmış ve M-4 otoyolunda kontrol noktaları tesis edilmiş, bugüne kadar 1168 terörist etkisiz hale getirilmiştir” dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.11.2019 01:01 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: “Harekât çerçevesinde; 4bin 219 kilometrekarelik alan ile 600 yerleşim yeri kontrol altına alınmış ve M-4 otoyolunda kontrol noktaları tesis edilmiş, bugüne kadar 1168 terörist etkisiz hale getirilmiştir” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: “Harekât çerçevesinde; 4bin 219 kilometrekarelik alan ile 600 yerleşim yeri kontrol altına alınmış ve M-4 otoyolunda kontrol noktaları tesis edilmiş, bugüne kadar 1168 terörist etkisiz hale getirilmiştir” dedi.

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