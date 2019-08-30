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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(İdlib) Bizim personelimize, gözlem noktalarımıza zarar ziyan geldiği takdirde meşru müdafaa hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızı herkese söyledik, söylemeye devam ediyoruz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.08.2019 09:11 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(İdlib) Bizim personelimize, gözlem noktalarımıza zarar ziyan geldiği takdirde meşru müdafaa hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızı herkese söyledik, söylemeye devam ediyoruz."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(İdlib) Bizim personelimize, gözlem noktalarımıza zarar ziyan geldiği takdirde meşru müdafaa hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızı herkese söyledik, söylemeye devam ediyoruz."

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