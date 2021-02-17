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  4. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya suikast talimatı aldığı iddiasıyla yargılanan PKK silahlı terör örgütü üyesi Sonay Bakar’a "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya suikast talimatı aldığı iddiasıyla yargılanan PKK silahlı terör örgütü üyesi Sonay Bakar’a "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

17.02.2021 15:55 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya suikast talimatı aldığı iddiasıyla yargılanan PKK silahlı terör örgütü üyesi Sonay Bakar’a "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya suikast talimatı aldığı iddiasıyla yargılanan PKK silahlı terör örgütü üyesi Sonay Bakar’a "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

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