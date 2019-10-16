Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakan\u0131 Hulusi Akar, \u0130ngiltere Savunma Bakan\u0131 Ben Wallace ile telefonda g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. G\u00f6r\u00fc\u015fmede Suriye ba\u015fta olmak \u00fczere savunma ve g\u00fcvenlik konular\u0131nda g\u00f6r\u00fc\u015f al\u0131\u015fveri\u015finde bulunuldu.PARTNER Hangi bur\u00e7 nas\u0131l tahrik olur?MHP\u2019li Karada\u011f\u2019dan "Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131" a\u00e7\u0131klamas\u0131\u00c7ankaya K\u00f6\u015fk\u00fc\u2019nde Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 \u00c7al\u0131\u015ftay\u0131