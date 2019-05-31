Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri'de

KAYSERİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamlarında ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte ilk olarak Vali Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti.

Bakan Akar basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretin ardından Büyükşehir Belediyesine geçti.

Hulusi Akar'ı ve beraberindekileri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ile belediye çalışanları karşıladı.

Daha sonra Memduh Büyükkılıç'ın makamına geçen Akar'a kilim ve vazo hediye edildi.

