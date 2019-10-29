Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Kısa zamanda Rusya ile ortak devriyeler başlayacak. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Amacımız 440 kilometre uzunluğunda 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge."

Milli Savunma Bakan\u0131 Hulusi Akar: "K\u0131sa zamanda Rusya ile ortak devriyeler ba\u015flayacak. Kimsenin topra\u011f\u0131nda g\u00f6z\u00fcm\u00fcz yok. Amac\u0131m\u0131z 440 kilometre uzunlu\u011funda 30 kilometre derinli\u011finde g\u00fcvenli b\u00f6lge."PARTNERBu evde kimse 10 saatten fazla kalam\u0131yor! \u00c7\u0131k\u0131\u015f\u0131 bulana 115 bin TL \u00f6d\u00fcl varKablo h\u0131rs\u0131zlar\u0131 jandarmadan ka\u00e7amad\u0131Samsun\u2019da minib\u00fcs otomobile \u00e7arpt\u0131: 5 yaral\u0131
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