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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Kısa zamanda Rusya ile ortak devriyeler başlayacak. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Amacımız 440 kilometre uzunluğunda 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge."

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 21:15 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Kısa zamanda Rusya ile ortak devriyeler başlayacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Kısa zamanda Rusya ile ortak devriyeler başlayacak. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Amacımız 440 kilometre uzunluğunda 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge."

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