HABER

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 18:01 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "2-3 ay içinde tek tip askerlik gelecek." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bedelli askerlik dövizli askerlik klasik askerlik ne olacak bunun sonu diyorsunuz, 2-3 aydan beri çalışma yürütülüyor henüz sonuçlanmadı. Pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2-3 ay içinde bedelilidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor" dedi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'na konuk olduğunda yeni askerlik sisteminin detaylarıyla ilgili konuşmuştu: İşte o açıklama:

"Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız. Sosyal boyutu, siyasi boyutu dahil askerlik noktasından baktığınızda neler yapabiliriz, çalışmamızı bitirmek üzereyiz.

Öğretmen, hakim, doktor, akademisyen, sporcu gençlerimiz var. Onların meşguliyetlerin dikkate alarak en iyi çözüm ne olabilir diye çalışılıyor. Kısa sürede sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz. Yakın sürede yürürlüğe sokmaya çalışacağız."

PARTNERAltın orana sahip 10 ünlü isim!Altın orana sahip 10 ünlü isim!
GÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonuGÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu
Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden şarkıcı Sıla'dan şiirli paylaşımAhmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden şarkıcı Sıla'dan şiirli paylaşım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
askerlik Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik sistemi Tek Tip Askerlik tek tip askerlik nedir

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama

AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Bakan Selçuk öğrencilere ıslıkla karşılık verdi

Bakan Selçuk öğrencilere ıslıkla karşılık verdi

Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu! İşte Kural'ın evindeki gecenin detayları

Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu! İşte Kural'ın evindeki gecenin detayları

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Okuyucu Yorumları 35 yorum
bence her türk erkeğinin bir şekilde askerlik yapması lazım. o ortamı görmesi, bazen kontrolün elinde olmadığını bilmesi, özlemin ne olduğunu daha iyi anlaması vs. bir çok şeyi görmesi lazım. eskiler boşa demiyor askerlik yapmayana kız bile verilmez diye...
yine gariban askere gider zengin 2 3 hafta gider takılır gelir. bu ülkede paran varsa kral sensın
tüh bilal 21 gün yaptındamatta 21 gün yaptı burakta çürük aldı ne şanssızlık
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da korkutan patlama! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da korkutan patlama! Çok sayıda ekip bölgede

Sinop'ta ele geçirildi! 2 bin 400 yıllık...

Sinop'ta ele geçirildi! 2 bin 400 yıllık...

Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Kılıçdaroğlu yardım teklifini reddetti

Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Kılıçdaroğlu yardım teklifini reddetti

HSK 2. Dairesi resmen duyurdu! 3'ü de meslekten ihraç edildi

HSK 2. Dairesi resmen duyurdu! 3'ü de meslekten ihraç edildi

O hainin yakalanma görüntüleri ortaya çıktı!

O hainin yakalanma görüntüleri ortaya çıktı!

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 5 terörist öldürüldü

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 5 terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.