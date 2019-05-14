Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü. Görüşmede İdlib’de ki konular ve bölgedeki gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirler değerlendirildi.

Milli Savunma Bakan\u0131 Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakan\u0131 Sergey \u015eoygu ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. G\u00f6r\u00fc\u015fmede \u0130dlib\u2019de ki konular ve b\u00f6lgedeki gerginli\u011fin azalt\u0131lmas\u0131 i\u00e7in al\u0131nacak tedbirler de\u011ferlendirildi.PARTNER Her ne yap\u0131yorsan\u0131z b\u0131rak\u0131p okuman\u0131z gereken haftan\u0131n en komik 21 tweeti\u015eehit Uzman \u00c7avu\u015f Volkan Demirci i\u00e7in Hakkari'de t\u00f6ren (2)2. Abd\u00fclhamid Han Camii Cibuti\u2019nin simgesi oldu
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