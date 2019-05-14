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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü. Görüşmede İdlib’de ki konular ve bölgedeki gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirler değerlendirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 11:48 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü. Görüşmede İdlib’de ki konular ve bölgedeki gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirler değerlendirildi.

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