Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye, NATO içinde yükümlülüklerine bağlıdır. Hem mali katkılarımız hem kahraman askerlerimizin çabalarıyla bu yükümlülüğümüzün arkasındayız" dedi.

Milli Savunma Bakan\u0131 Hulusi Akar, "T\u00fcrkiye, NATO i\u00e7inde y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fcklerine ba\u011fl\u0131d\u0131r. Hem mali katk\u0131lar\u0131m\u0131z hem kahraman askerlerimizin \u00e7abalar\u0131yla bu y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz\u00fcn arkas\u0131nday\u0131z" dedi.PARTNER\u015eahan G\u00f6kbakar e\u015finin deste\u011fiyle bir y\u0131lda 35 kilo verdiAK Parti Artvin \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Alparslan'dan istifaD\u0131\u015fi\u015fleri S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Aksoy: \u201cHerhangi bir m\u00fcttefikin savunma planlar\u0131na d\u00f6n\u00fck tasarrufumuzun olmad\u0131\u011f\u0131 sonu\u00e7larda da yer al\u0131yor\u201d