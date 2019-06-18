Milli Savunma Bakan\u0131 Hulusi Akar, T\u00fcrkiye ve ABD ili\u015fkilerine ili\u015fkin, "Biz m\u00fcttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanay\u0131z ve bu konuya azami hassasiyet g\u00f6steriyoruz" dedi.Antalya'da korkun\u00e7 anlar! Ac\u0131 i\u00e7inde yere y\u0131\u011f\u0131ld\u0131Ali Deresoy: \u201cBarbar Sisi\u2019ye kar\u015f\u0131 dur diyen tek d\u00fcnya lideri Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019d\u0131r"\u2018Mimarl\u0131k Y\u0131ll\u0131\u011f\u0131\u2019Sergisi HOM Design Center\u2019da a\u00e7\u0131ld\u0131
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