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  4. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi sıfır noktasında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi sıfır noktasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2020 01:33 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi sıfır noktasında

Akar, Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birlikleri ziyaret ederek, harekata ilişkin son bilgileri yerinde alıyor.

Birliklerdeki incelemelerinin ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Taktik Komuta Yeri'ne geçen Akar, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'dan, gün boyu yapılmakta olan etkili top, ÇNRA ve SİHA atışları ile manevra unsurlarının faaliyetleri hakkında bilgi aldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Hulusi Akar Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler İdlib

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