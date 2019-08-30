Milli Savunma Bakan\u0131 Hulusi Akar:"(FET\u00d6 ile m\u00fccadele) 17 bin 498 ki\u015fi ihra\u00e7 edildi. Amac\u0131m\u0131z bu \u015fanl\u0131 \u00fcniformay\u0131 tek bir hainin bile ta\u015f\u0131mas\u0131na engel olmakt\u0131r."PARTNER Moda yar\u0131\u015fmas\u0131yla tan\u0131nm\u0131\u015ft\u0131! Son hali \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7evirdiKaftanc\u0131o\u011flu\u2019nun kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 CHP toplant\u0131s\u0131nda ortal\u0131k kar\u0131\u015ft\u0131, yumruklar konu\u015ftuErdo\u011fan: T\u00fcm fikirlerin temsil edildi\u011fi bir bas\u0131n arzu ediyoruz