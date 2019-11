Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı yayımladı.

Bakan Akar, mesajında, "Bugün her birimizin hayatında önemli bir yer tutan, üzerimizde büyük emekleri olan ve bizlerin yetişmesi için her türlü fedakârlıkta bulunan kıymetli öğretmenlerimizin günüdür.

Meslekleri gereği kutsal bir vazife ifa eden, ilim ve irfan ordumuzun fedakâr mensubu değerli öğretmenlerimizi, bu anlamlı günde en içten duygularla kutluyorum. Tükenmek bilmeyen emek, sabır, şefkat, hoşgörü ve fedakârlıkları için tüm öğretmenlerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.

"Bu müstesna gün, aynı zamanda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, 1928’de “Millet Mektepleri Başöğretmenliği” unvanı verilişinin 91’inci yıl dönümüdür. Bu vesileyle Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü de saygı ve minnetle yâd ediyorum" diyen Bakan Akar şöyle devam etti:

"Köklü tarihi, genç ve dinamik nüfusu, gelişen ekonomisi, güçlü demokrasisi, etkin, caydırıcı ve saygın ordusuyla 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyen Türkiye Cumhuriyeti; tam bağımsızlık, demokrasi, insan hakları, anayasal özgürlükler, sosyal devlet yapısı ve dünyanın ilk 20 ülkesinden biri olmamızı sağlayan ekonomik büyüklük gibi değer ve kazanımlara dünden bugüne kolayca ulaşmış değildir.

Tüm bu değerlerin korunmasında ve güçlendirilmesinde ihtiyaç duyulan en önemli unsur, önemi her geçen gün daha da artmakta olan eğitimdir. Nitekim eğitim, ülkelerin ve milletlerin geleceğini gösteren bir pusuladır. Dolayısıyla büyük mücadelelerle elde edilmiş kazanımlarımızı korumak ve ülkemizi uluslararası düzeyde, her alanda rekabet edebilecek bir konuma ulaştırmak için güçlü bir eğitim-öğretim sistemine sahip olmak hayati önemi haizdir. Eğitim sürecinin en temel unsurlarından biri ise şüphesiz ki öğretmenlerdir.

Ülkemizin yarınları olan genç nesillerimizin, millî ve manevi değerlerine bağlı, sürekli araştıran ve sorgulayan, ülkesi için azimle çalışan, çağının gerektirdiği nitelik ve becerilere sahip, özgüveni yüksek bireyler olarak yetiştirilmesinde öğretmenlerimize önemli sorumluluklar düşmektedir.

Zira diliyle, kültürüyle, bayrağıyla, inancıyla, örf ve adetleriyle Türkiye Cumhuriyeti’ni güvenli bir geleceğe taşıyacak olan aklı ve bilimi rehber edinmiş, donanımlı ve çalışkan bir nesil, ancak değerli bir öğretmen kadrosuyla yetiştirilebilir.

Vatanımızın her köşesinde üstün vazife anlayışıyla görevlerini yerine getiren saygıdeğer öğretmenlerimizin, ülkemizin daha aydınlık bir geleceğe sahip olması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla, eğitim meşalesini gururla taşımaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum.

Bu vesileyle, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum. Millî Savunma Bakanlığı kadrolarında çalışan öğretim üyelerimiz ve öğretmenlerimiz ile tüm kıymetli eğitimcilerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, kendilerine sağlık ve başarılar diliyorum."