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  4. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den F-16 açıklaması: En kısa sürede tamamlamayı istiyoruz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den F-16 açıklaması: En kısa sürede tamamlamayı istiyoruz

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
23.04.2024 20:53
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güler, "F-16 alımı ve modernizasyon sürecinin onayından sonra kabul ve teklif görüşmeleri devam ediyor. En kısa sürede tamamlamayı istiyoruz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den F-16 açıklaması: En kısa sürede tamamlamayı istiyoruz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'nda konuştu. Bakan Güler, Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleşen Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'na ilişkin soru üzerine, "Heyet dönünce öğreneceğiz ama olumlu. Karşılıklı iyi niyetle yürütülüyor." ifadesini kullandı.

"YAKINDA HEPSİNİ ÖĞRENECEKSİNİZ"

ABD'den F-16 savaş uçaklarının alımına ilişkin sürecin ne durumda olduğunun sorulması üzerine Güler, "Konuşuyoruz. Yakında her şeyle ilgili neredeyiz, bütün hepsini öğreneceksiniz. Çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Güler, Irak ile ortak harekat merkezi kurulmasıyla ilgili soruya da "Daha çalışacağız. Onlarla beraber ortak çalışacağız, neler yapabiliriz diye. Ondan sonra ortak harekat merkezinin sorumlulukları belli olacak. Şimdi sadece kurulma konusunda iki taraf da ortak karar aldı." yanıtını verdi.


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Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı f16
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