Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 'teğmenler' tepkisi! Komisyonda sinirler gerildi, ara verildi

Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet sonrası kılıçlı yemin eden ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan bazı teğmenlerin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi gündem yaratmıştı. Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerine gelen Bakan Yaşar Güler teğmenlerin ihracının istenmesi nedeniyle protesto edildi.

BAKAN YAŞAR GÜLER’İ DÖVİZLERLE KARŞILADILAR

CHP'li milletvekilleri, toplantı öncesinde oturdukları masalara, "Trikupis'in değil Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" yazılı dövizleri koydu. CHP’li milletvekilleri Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i bu dövizlerle karşıladı.

"TEĞMENLERİMİZE SAHİP ÇIKIN"

Bakan Güler, salona girdikten sonra CHP’li milletvekilleriyle de tokalaştı. Tokalaşma sırasında CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, "Mustafa Kemal'in askeri olmak suç olmamalı" derken, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de “Teğmenlerimize sahip çıkın” dedi.

CHP'Lİ AYGUN: "BİZ FESLİ KADİR’İN DEĞİL ATATÜRK’ÜN ASKERLERİYİZ"

Sözcü'deki habere göre; CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Bakan Güler ile tokalaşırken, “2023’e kadar suç olmayan nasıl bugün suç oluyor? Biz fesli Kadir’in değil Atatürk’ün askerleriyiz. Biz Mustafa Kemal’in askerleriyiz burada. Biz genç teğmenlerin yanındayız” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da "Trikupis'in değil Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askeri olmak suç değil, onurdur. Bu garabeti Türkiye kaldıramaz. Aynı FETÖ taktikleri... Ergenokan'da, Balyoz'da yurtsever ve Atatürkçü subaylar cezaevine atılarak, mahkeme yoluyla tasfiye edildiyse aynı şey teğmenlere yapılmaya çalışılıyor. Sadece 5 teğmen değil, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki Atatürkçüler bir sopa gösteriliyor" diye konuştu.

GERGİNLİK ÇIKTI, BAKAN KOMİSYONU TERK ETTİ

Muhalefet, Bakan Güler'in teğmenler konusuna değinmemesine tepki gösterdi.

CHP Milletvekili Serkan Sarı "'Mustafa Kemal'in askeriyim' diyebiliyor musunuz Sayın Bakanım. Ordunun dereceye girmiş kadın teğmenlerine sahip çıkmak boynunuzun borcu, neden sahip çıkmıyorsunuz" diye sordu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Komisyon'u terk etti.